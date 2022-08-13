«سلمان للإغاثة»: 100 ألف لاجئ أوكراني سيستفيدون من مساعدات المملكة الإنسانية

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أكد الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العامّ على مركز الملك سلمان للإغاثة أن أكثر من 100 ألف لاجئ من أوكرانيا سيستفيدون من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها المملكة السعودية.
وأوضح في مقطع فيديو مصور بثّته قناة العربية أن المساعدات تضمنت كميات كبيرة من الأجهزة والمستلزمات الشخصية للاجئين، مثل المراتب والبطانيات وفرش الأسنان ومستلزمات النظافة الشخصية وغيرها.
ولفت الربيعة إلى أن هذه المستلزمات تم جمعها في إحدى مكاتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين قرب الحدود الأوكرانية البولندية من أجل تلبية احتياجات اللاجئين والتأكد من عدم وجود أي مضايقات لديهم.
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Source almnatiq
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