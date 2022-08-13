انتهاء المرحلة الأولى لمشروع دار ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المرحلة الأولى من مشروع دار ضيافة الأطفال في الجهة الشمالية الشرقية من ساحات المسجد النبوي الشريف.

وأوضحت الوكالة أن المشروع تبلغ مساحته الإجمالية 268 مترًا مربعًا، ويقع بين مخرج 339 و340 من مخارج ساحات المسجد النبوي.

وأبانت أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة ترفيهية وإثرائية آمنة للطفل تساعد في إعطاء فرصة مناسبة للزوار لأداء صلاتهم وزيارتهم وعباداتهم بكل سهولة ويسر.