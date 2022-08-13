شاهد.. سماء الوجه تتألق بالقمر العملاق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
شهدت سماء محافظة الوجه بمنطقة تبوك، إطلالة مميزة للقمر العملاق، الذي يعد الرابع والأخير لهذا العام.
وكانت المملكة شهدت ظهور رابع وآخر قمر لهذا العام الخميس الموافق 11 أغسطس، حسب الجمعية الفلكية بجدة.
ويكون حجم القمر الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط، وذلك بالتزامن مع ذروة تساقط شهب البرشاويات بسماء الوطن العربي.
سبب تسمية القمر العملاق
ووصف القمر العملاق بالمحاق أو القمر البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض). وهذا العام، رُصِد ثلاثة أقمار عملاقة في مايو ويونيو ويوليو على التوالي”.
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توقيت مثالي
وأكدت الجمعية الفلكية بجدة أن هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، مفيداً بأن تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين، وتعد فوهة “تيخو” أكثر الفوهات إشعاعاً.
يشار إلى أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.
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