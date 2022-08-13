“المياه الوطنية” توضح خطوات طلب صهريج مياه إلكترونياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت شركة المياه الوطنية، خطوات طلب صهريج مياه من خلال التطبيق الإلكتروني وذلك من مختلف مناطق المملكة.

وبيّنت الشركة، أن خطوات طلب صهريج مياه تتضمن التسجيل عبر القنوات الرقمية، ثم اختيار “صهريج مياه” من قائمة الخدمات، وبعدها يتم تحديد المنطقة والمدينة التي سيصل إليها الصهريج.

ولفتت إلى أن الخطوات تشمل أيضاً تقديم الطلب واختيار حجم الصهريج، وفي النهاية تحديد الموقع على الخريطة بشكل دقيق.