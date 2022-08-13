شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الموسم الجديد.. سجل الفائزين بالدوري السعودي على مر العصور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 في أواخر أغسطس الجاري، وتحديدًا يوم الخميس الموافق 25 من الشهر الحالي لمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسة بتوقيت القاهرة، السابعة وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمسة بتوقيت أبو ظبي.

سجل الفائزين بالدوري السعودي على مر العصور

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية سجل الفائزين بالدوري السعودي على مر العصور، قبل انطلاقة النسخة الجديدة من البطولة السعودية، وذلك يأتي كالتالي:-

المركز الأول - الهلال «18 لقب».

المركز الثاني - النصر «9 ألقاب».

المركز الثالث - اتحاد جدة «8 ألقاب».

المركز الرابع - الشباب «6 ألقاب».

المركز الخامس - الأهلي «3 ألقاب».

المركز السادس - الاتفاق «لقبان».

المركز السابع - الفتح «لقب وحيد».

تعرف على جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022/203

• الفيحاء ضد ضمك

من المقرر أن تفتتح منافسات الدوري السعودي في نسخته الجديدة، بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك مساء الخميس الموفق 25 من الشهر الجالي.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

• الخليج ضد الهلال

يقع الخليج " الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين" في مواجهة قوية أمام حامل اللقب 2021/2022 " الهلال" يوم الخميس 25 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تنطلق مجريات اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

• العدالة ضد الاتحاد

يقع الإتحاد ضيفًا على العدالة يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

• الاتفاق ضد الطائي

يقع الطائي في مواجهة أمام الإتفاق يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2021/2022

وتبدأ ركلة البداية تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

• الشباب ضد الباطن

يستضيف للشباب، الباطن يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

• الفتح ضد التعاون

يقع الفتح في مواجهة قوية أمام التعاون مساء السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري في الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

• أبها ضد الرائد

يقع أبها في مواجهة أمام الرائد يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

• النصر ضد الوحدة

يلتقي النصر والوحدة يوم السبت 27 من شهر أغسطس في ختام منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي 2022/2023

وتقام المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.