شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاقة منافسات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023، المقرر أن يبدأ في أواخر شهر أغسطس الجاري.

موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة، في المباراة المقرر أن تقام أمام العدالة.

موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يلتقي الاتحاد السعودي أمام العدالة يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في أولى جولات الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباراة الاتحاد والعدالة القادمة في دوري المحترفين.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي نقلها للمسابقات السعودية بداية من الموسم الجديد وحتى 3 مواسم قادمة.

تعرف على تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي «النايل سات»

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي «عرب سات»

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تعرف على موعد انطلاقة منافسات الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق منافسات النسخة الجديدة 2022/2023 من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق ركلة البداية للدوري السعودي 2022/2023 بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، 8:05 بتوقيت أبو ظبي.

جدول بعض مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023



-الجولة الأولى

«اتحاد جدة ضد العدالة».

-الجولة الثانية

«اتحاد جدة ضد الاتفاق ».

-الجولة الثالثة

«اتحاد جدة ضد الرائد».

-الجولة الرابعة

«اتحاد جدة ضد الخليج».

-الجولة الخامسة

«اتحاد جدة ضد النصر».

-الجولة السادسة

«اتحاد جدة ضد الفتح».

-الجولة السابعة

«اتحاد جدة ضد ضمك».

-الجولة الثامنة

«اتحاد جدة ضد الوحدة».