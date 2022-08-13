جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع تنظم برنامج “العلامة التجارية ودورها في تأسيس المشاريع”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة تنظم جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع غدا برنامج بعنوان ” العلامة التجارية ودورها في تأسيس المشاريع ” يقدمها مدير إدارة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة طيبة بالمدينة المنورة المهندس أيمن الرحيلي وذلك عبر الاتصال المرئي. ويتناول البرنامج الذي يأتي ضمن برنامج تطوير بالجمعية عددا من المحاور حول تعريف العلامة التجارية وتأسيس المشاريع الناشئة وكيفية تسجيل العلامة التجارية وتأثيرها على بيئة المال والأعمال .

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