الأرصاد : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وبدر وينبع النخل ، تبدأ الساعة الـ ١٢ ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ ٩ مساء.

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