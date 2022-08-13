وكالة شؤون المسجد النبوي تنهي المرحلة الأولى لمشروع دار ضيافة الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المرحلة الأولى من مشروع دار ضيافة الأطفال في الجهة الشمالية الشرقية من ساحات المسجد النبوي الشريف. وأوضحت الوكالة أن المشروع الذي يبلغ مساحته الإجمالية ٢٦٨ متر مربع الواقع بين مخرج ٣٣٩ و٣٤٠ من مخارج ساحات المسجد النبوي، يهدف إلى خلق بيئة ترفيهية وإثرائية آمنة للطفل تساعد في إعطاء فرصة مناسبة للزوار من أداء صلاتهم وزيارتهم وعباداتهم بكل سهولة ويسر.

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