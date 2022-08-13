طقس اليوم.. رياح مُثيرة للغبار بالرياض وأمطار رعدية على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم (السبت) في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

ونوه إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك جنوب مناطق تبوك حائل الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادوي الدواسر).

ولفت إلى أن الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة.



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Source akhbaar24

