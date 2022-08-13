بعد ختام معسكر إسبانيا.. النصر يخوض مواجهتين وديتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
يخوض فريق النصر مباراة تجريبية أمام العربي “درجة الأولى” ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، يعقبها مواجهة تجريبية أخرى مع فريق سيحدد لاحقًا.
ومن المقرر أن تصل بعثة النصر إلى الرياض، مساء الجمعة، قادمة من إسبانيا عن طريق مصر بعد ختام المعسكر الإعدادي في مدينة ماربيا ضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات.
وخاص النصر معسكرًا في ماربيا استمر لمدة 19 يومًا، تخللتها 5 مواجهات تجريبية.
ويبدأ النصر مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الوحدة على ملعب مرسول بارك في الـ27 من أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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