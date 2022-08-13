الإمارات تطلق سراح محامي الحقوق المدنية الأمريكي غفور بعد دفع غرامة

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قال محامي المواطن الأمريكي عاصم غفور، محامي الحقوق المدنية، الذي أدين في الإمارات بتهمة غسل أموال الأسبوع الماضي إن السلطات الإماراتية أفرجت عن غفور بعد دفع غرامة.

وأضاف أن السفارة الأمريكية في الإمارات ساعدت في تسهيل إجراءات مغادرة عاصم غفور.



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Source akhbaar24

