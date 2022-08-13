حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان الاودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران. كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك جنوب مناطق تبوك، حائل، الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادوي الدواسر) . في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان. ولايستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.





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