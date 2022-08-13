الاتحاد يطلب حكامًا أجانب لمواجهتي العدالة والاتفاق في دوري المحترفين

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المناطق_الرياض
كشفت مصادر صحفية، عن أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، افتتحت أول طلبات الأندية للحكام الأجانب في دوري المحترفين، بعد أن خاطبت الأمانة العامة في اتحاد الكرة بطلب طواقم تحكيم أجنبية لمباراتي الفريق أمام العدالة والاتفاق، في الجولتين الأولى والثانية للدوري.
وكانت لجنة الحكام في اتحاد الكرة قررت السماح للأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب دون سقف محدد.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن طلب الاتحاد شمل حكام الفيديو “VAR” إضافة إلى بقية الطاقم التحكيمي.
ويخوض الاتحاد أولى مواجهاته في دوري المحترفين أمام العدالة يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري، قبل أن يستضيف الاتفاق يوم السبت الموافق 3 سبتمبر المقبل.
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Source almnatiq
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