مستجدات الغزو الروسي.. تقدم أوكراني قرب خاركيف وكييف تُهدد بقصـف إمدادات موسكو

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أكد الجيش الأوكراني، قدرته حالياً على قصـف جميع خطوط الإمداد الروسية في الجنوب، حيث تزامن ذلك مع نجاح القوات الأوكرانية في تحقيق بعض المكاسب على صعيد استعادة الأراضي شمال البلاد بما في ذلك مناطق قرب خاركيف.

أوكرانيا تهدد بقصف خطوط الإمداد الروسية

أعلن الجيش الأوكراني أن مدفعيته قصـفت مستودع ذخيرة روسياً بالقرب من جسر رئيسي في الجنوب، مضيفاً أنه يملك الآن القدرة على قصف جميع خطوط الإمداد الروسية تقريباً في هذه المنطقة المحتلة.

وأوضح الجيش، أن الهجوم أسفر عن مقـتل 11 جندياً روسياً في المستودع بقرية فيسيله التي تبعد نحو 130 كيلومتراً عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا ناتاليا هومينيوك، إن جميع طرق الإمداد الروسية في الجنوب تقريباً تحت “سيطرة النيران”، وهو ما يعني أن أوكرانيا قادرة على ضربها بأسـلحة بعيدة المدى متى أرادت ذلك.

مقترح بإدراج البنوك الروسية لقائمة العقوبات

طالبت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج جميع البنوك الروسية الخاصة في قائمة العقوبات الأمريكية.

وقالت السفيرة الأوكرانية، إن بلادها تطالب إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على جميع البنوك الخاصة الروسية.

وأضافت المسؤولة الأوكرانية، أن بلادها تريد أن تضيف الولايات المتحدة بنكين في الأسبوع إلى قائمة العقوبات.

تقدم أوكراني قرب خاركيف

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن القوات الأوكرانية في شمال البلاد حققت بعض المكاسب على صعيد استعادة الأراضي، بما في ذلك مناطق قرب خاركيف.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، أن القـوات الأوكرانية تواصل التقدم في خاركيف بغرض الضغط بقوة على الروس، منوهاً إلى تكبيد القوات الروسية أضراراً على جسور تستخدمها.

وأضاف أن أوكرانيا قصـفت قاعدة ساكي الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم يوم 9 أغسطس الجاري، مشيراً إلى تأثير كبير للقصـف على قوة روسيا الجوية وأفرادها.



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Source akhbaar24

