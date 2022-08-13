انهيار أكثر من 3000 منزل بنهر النيل بالسودان

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المناطق_متابعات
كشفت غرفة الطوارئ بولاية نهر النيل في السودان في تقرير أصدرته أول أمس الخميس، عن انهيار 2538 منزلا بالولاية انهيارا كليا، و546 انهيارا جزئيا، بسبب الفيضانات.
وأشار التقرير إلى أن الأضرار تركزت في محليتي بربر والمتمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وأوضحت الغرفة استمرار العمل من قبل الجهات الهندسية في معالجة المناطق المتأثرة بالسيول من طرق وعبارات وعمل الحمايات، إضافة إلى مواصلة قوات الدفاع المدني عمليات سحب المياه عبر الطلمبات.
كما أكدت مواصلة عمليات توزيع الدعم المقدم من الغرفة مع الوحدات الإدارية بالمحليات.
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Source almnatiq
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