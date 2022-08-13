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“الحج والعمرة” تنصح المُعتمرين بعدم ترك الأغراض الشخصية خلف بوابات الحرم

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المناطق_الرياض

 

نصحت وزارة الحج والعمرة، المُعتمرين بتجنب بعض السلوكيات البسيطة من أجل التفرغ للعبادة خلال أداء مناسك العمرة.

 

ودعت الوزارة، المُعتمرين إلى التخفيف من الأثقال عند تأدية العمرة، وعدم ترك الأغراض الشخصية خلف بوابات الحرم.

 

وكانت وزارة الحج والعمرة أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة.

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Source almnatiq


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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