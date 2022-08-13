︎
.
نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، حملة ميدانية لمعالجة الظواهر السلبية ومكافحة غسل السيارات العشوائي في الشوارع.
وأوضحت الأمانة، أن الحملة استهدفت مواقع تواجد المخالفين الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع والميادين بصورة مخالفة، مؤكدةً أنه تم اتخاذ اللازم وإتلاف الأدوات المستخدمة.
كما أزالت الأمانة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، حظائر الأغنام المخالفة والمشوهة للمنظر العام في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر حملة ميدانية لضبط مخالفات غسل السيارات بشكل عشوائي في شوارع مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.