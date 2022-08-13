“الحج والعمرة” تنصح المُعتمرين بعدم ترك الأغراض الشخصية خلف بوابات الحرم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نصحت وزارة الحج والعمرة، المُعتمرين بتجنب بعض السلوكيات البسيطة من أجل التفرغ للعبادة خلال أداء مناسك العمرة.

ودعت الوزارة، المُعتمرين إلى التخفيف من الأثقال عند تأدية العمرة، وعدم ترك الأغراض الشخصية خلف بوابات الحرم.

أخبار قد تهمك

وكانت وزارة الحج والعمرة أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة.