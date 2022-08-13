سفير خادم الحرمين لدى أيرلندا يستقبل السفير الأيرلندي المعين لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، بمقر السفارة، السفير الأيرلندي المعين لدى المملكة جيري كننغهام. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

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