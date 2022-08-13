شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. الكشف موعد جلسة الاستماع في قضية كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية من جانب " صحيفة الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم السبت عن موعد جلسة الاستماع في قضية كنو مع النصر.

موعد جلسة الاستماع في قضية كنو

وبحسب المعلومات الواردة من الصحيفة السعودية فإن 21 من شهر أغسطس القادم هو موعد جلسة الاستماع في قضية كنو والهلال مع العالمي.

ووقَّع كنو في شهر يناير الماضي على عقود انضمامه للنصر لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ دون موافقة ناديه الهلال.

بينما جدد الزعيم عقد كنو حتى عام 2025 في السابع من الشهر ذاته،

الجدير بالذكر أصدر مركز التحكيم الرياضي أصدر بيانًا إعلاميًّا مساء أمس، أكد فيه أن إصدار القرار في قضية النصر والهلال ومحمد كنو‬ سيتم بعد إغلاق باب المرافعات في مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري.

تعرف على موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نقدم لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" فيما يلي موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي الممتاز، وذلك يأتي كالتالي..

ويفتتح حامل اللقب للنسخة الماضية منافسات الدوري السعودي بمواجهة سهلة أمام نادي الخليج " الصاعد حديثًا إلى صفوف دوري المحترفين السعودي يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مجريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

وجاء ذلك بعدما حصلت على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2022/2023 وفقًا لما ذكره الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي نشره سابقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

‏الجولة الأولى - الخليج × الهلال.

‏الجولة الثانية - الهلال × الفيحاء.

‏الجولة الثالثة - الفتح × الهلال.

‏الجولة الرابعة - الهلال × الوحدة

‏الجولة الخامسة - الهلال × التعاون.

‏الجولة السادسة - الاتفاق × الهلال.

‏الجولة السابعة - الهلال× الشباب.

‏الجولة الثامنة - الطائي × الهلال.

‏الجولة التاسعة- الهلال × الباطن.

‏الجولة العاشرة - النصر × الهلال.

‏الجولة الحادية عشر - الهلال × ضمك.

‏الجولة الثانية عشر - الاتحاد × الهلال.

‏الجولة الثالثة عشر - الهلال × العدالة.

‏الجولة الرابعة عشر - أبـها × الهلال.

‏الجولة الخامسة عشر - الهلال × الرائد.