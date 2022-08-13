مصطفى فتحي يؤكد رغبته في الانضمام إلى هذا النادي

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محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية عن مفاجآة جديدة في مستقبل النجم المصري مصطفي فتحي لاعب نادي التعاون السعودي.

تقارير.. مصطفى فتحي يؤكد رغبته في الانضمام إلى الأهلي

وبحسب المعلومات الواردة من تقارير صحفية سعودية عدة، فإن لاعب الوسط قرر الرحيل عن صفوف التعاون خلال الانتقالات الصيفية الجارية " صيف 2022"، بعدما أبلغ إدارة النادي السعودي برغبته في الرحيل إلى الأهلي المصري.

غموض في مستقبل مصطفى فتحي مع التعاون

ولا يزال مستقبل نجم التعاون في غموض خاصة بعدما كشف " محمد السراح" عضو شرف نادي التعاون السعودي خلال الأيام الأيام القليلة الماضية عن حقيقة أزمة الإدارة مع لاعب الفريق مصطفى فتحي بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد " السراج" في تصريحات صحفية عبر قناة الحياة، أن النجم المصري يغيب بسبب التنجيد، مشيرًا إلى أن النادي السعودي متمسك للغاية لجهوده ولا توجد نية لرحيله خلال الوقت الجاري.

مُضيفًا أن سعود الرشودي رئيس التعاون يجري محاولات شاقة لحل أزمة " التجنيد لمصطفى فتحي"، وتمكين انضمام نجم الزمالك السابق إلى تحضيرات الفريق قبل بداية الموسم الجديد 2022/2023.

تعرف على أرقام مصطفى فتحي مع التعاون 2021/2022

شارك الجناح في 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي 2022/2023، ونجح في تسجيل خلالها 5 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

عقد مصطفى فتحي مع التعاون

وانضم صاحب الـ 28 عامًا إلى صفوف التعاون في ميركاتو الشتاء الماضي قادمًا من الزمالك المصري، ووقع على عقد مع النادي السعودي حتى صيف 2025.

تعرف على موعد مباراة التعاون الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن يفتتح التعاون منافسات الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023 يوم السبت الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة قوية أمام الفتح.

على أن تبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

على أن يذاع اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، بعد حصولها على حقوق بث البطولات السعودية حتى 3 مواسم قادمة.