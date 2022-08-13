شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الهلال يضحي بخدمات هذا الثنائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قررت إدارة الهلال السعودي بالتضحية بخدمات ثنائي الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري " صيف 2022" سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، وجاء ذلك بفرمان من المدير الفني للزعيم رامون دياز.

قرر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استبعاد لاعبين من حساباته في الموسم الرياضي الجديد.

بفرمان من دياز.. حمد العبدان ومحمد الخيبري خارج صفوف الهلال في الموسم الحالي

وبحسب ما تم ذكره من جانب صحيفة "الرياضية" فإن المدير الفني الأرجنتيني استقر على رحيل الثنائي حمد العبدان ومحمد الخيبري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي من المقرر ان تنتهي في 31 أغسطس الجاري.

وكان ذلك واضحًا بعدما أبلغ دياز إدارة الهلال بعدم ضم العبدان والخيبري في قائمة الفريق الكروي الأول خلال الموسم الرياضي الجديد 2022/2023.

لتفكر إدارة الأزرق نحو إعارة الثنائي لأحد الأندية في الميركاتو الصيفي، أو الاستغناء عنهما بشكل نهائي.

تعرف على مشوار العبدان والخيبري مع الهلال

استقر الهلال على تصعيد حمد العبدان إلى الفريق الأول في يوليو 2020، وشهدت الفترة الأخيرة قلة مشاركة اللاعب مع الزعيم بالإضافة إلى إعارات متتالية خارج القلعة الزرقاء.

إلا أن محمد الخيبري الذي تعاقد معه النادي السعودي في يوليو 2020، قادمًا من الشباب، لم يحظ بأي فرصة للمشاركة مع الأزرق.

موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نرصد لكم من خلال موقعنا " السعودية سبورت" فيما يلي موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي الممتاز، وذلك يأتي كالتالي..

ومن المقرر أن يفتتح حامل اللقب للنسخة الماضية منافسات الدوري السعودي بمواجهة هينة أمام نادي الخليج " الصاعد حديثًا إلى صفوف دوري المحترفين السعودي.

في المباراة المقرر أن تقام يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مجريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

وجاء ذلك بعدما حصلت على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2022/2023 وفقًا لما ذكره الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي سابقًا.

جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

‏• الخليج × الهلال.

‏• الهلال × الفيحاء.

‏• الفتح × الهلال.

‏• الهلال × الوحدة

‏• الهلال × التعاون.

‏• الاتفاق × الهلال.

‏• الهلال× الشباب.

‏• الطائي × الهلال.

‏• الهلال × الباطن.

‏• النصر × الهلال.

‏• الهلال × ضمك.

‏• الاتحاد × الهلال.

‏• الهلال × العدالة.

‏• أبـها × الهلال.

‏• الهلال × الرائد.