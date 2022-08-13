وكيل أعمال سلمان رشدي يكشف تطورات حالته الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وكيل الروائي سلمان رشدي الذي تعرض لعملية طعن بنيويورك أن الأخير تحت جهاز التنفس الصناعي ولا يستطيع التحدث.

وقال وكيل الروائي رشدي، السبت، إن الأنباء ليست جيدة ورشدي قد يفقد على الأرجح إحدى عينيه وتعرض كبده للطعن والتلف.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “رويترز” عن وكيل أعمال سلمان رشدي قوله “إن الكاتب يخضع لجراحة”.

وأكدت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، أنها توصلت إلى أسم وجنسية المهاجم الذي طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي.

وأوضحت أن الشرطة ألقت القبض على مهاجم سلمان رشدي، مؤكدة أنه يدعى هادي مطر من نيوجرسي ويبلغ 24 عامًا، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مهاجم سلمان رشدي الخليج 365 له نشر مواد تدعم النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الأمريكية، أن الكاتب سلمان رشدي تعرض لطعنة في العنق على ما يبدو ونُقل إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

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وأكدت شرطة نيويورك، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي سقط على خشبة المسرح بعد تعرضه للهجوم.

وأوضحت أن الكاتب الشهير الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل إيران قبل عقود تعرض للطعن يوم الجمعة قبل محاضرة مقررة في ولاية نيويورك، وأنه حوالي الساعة 11 صباحًا، اقتحم رجل مشتبه به المنصة في مؤسسة شوتاكوا وهاجم سلمان رشدي وأحد المحاورين.

وأشارت شرطة الولاية على أن رشدي أصيب على ما يبدو بطعنات في رقبته ورأسه وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى بالمنطقة، ولم تعرف حالته بعد، وأن المكلف بإدارة المداخلة يعاني من إصابة طفيفة في الرأس.

فيما أكد منظمو الفعالية التي شارك فيها سلمان رشدي التعامل مع وضع طارئ، وأنه تم نقل الكاتب سلمان رشدي لتلقي العلاج بعد تعرضه لاعتداء حيث دخل المستشفى وتم أجراء عملية جراحية له.

يأتي هذا في الوقت الذي قدمت فيه إيران، جائزة بنحو 3 ملايين دولار لمن يقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي.

يذكر أنه تم حظر رواية سلمان رشدي المسماة بـ”آيات شيطانية”، حيث سخر فيها من النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، وثوابت الدين الإسلامي، وأثارت الرواية الكثير من الجدل فى العديد من البلدان، بما فى ذلك الهند والسودان وبنجلاديش وجنوب أفريقيا، وبعد صدور فتوى إيرانية بقتله، عاش رشدى تحت حماية الشرطة البريطانية وابتعد لسنوات عديدة عن الأنظار.