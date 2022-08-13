الكرة الذهبية تكشف: لهذا استبعدنا ليونيل ميسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
بعد 15 عاما من الترشح للجائزة الكبرى، استبعدت الكرة الذهبية هذا العام، الأسطورة ليونيل ميسي، من قائمتها المكونة من 30 مرشحا، ليكشف صحفي من صحيفة فرانس فوتبول المسؤولة عن الجائزة، أسباب الاستبعاد.
وبالرغم من مسيرته “الذهبية”، ورقمه القياسي بتحقيق 7 كرات ذهبية، تم استبعاد ليونيل ميسي من قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم، الجمعة.
وكشف الصحفي إيمانويل بويان، في فقرة أسئلة وأجوبة من الجماهير، سبب استبعاد “فرانس فوتبول” للنجم الأرجنتيني من قائمتها النهائية.
وقال بويان: “كان ميسي ضمن النقاش النهائي حول المرشحين، لكن القواعد الجديدة للجائزة، والتي تلغي تأثير “مسيرة” اللاعب، وتعتمد على الموسم السابق، وليس السنة السابقة، لم تكن في مصلحته”.
وأضاف: “كما علينا أن نعترف أن موسمه الأول في باريس كان محبطا، من ناحية الأرقام ومن الناحية النظرية”.
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ويعتبر الفرنسي كريم بنزيما أبرز المرشحين لنيل الجائزة، بعد موسم “استثنائي” مع ريال مدريد، حقق فيه لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.
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