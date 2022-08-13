الفتح يضم حارس النصر بشكل نهائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وقعت إدارة نادي الفتح،الجمعة، عقد احترافي لمدة ثلاث أعوام مع وليد العنزي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ، وكان اللاعب مثّل النموذجي العام الماضي على سبيل الإعارة من نادي النصر.

وقضى العنزي «26 عاما» الموسم الماضي مع الفتح قادمًا من النصر على سبيل الإعارة.

ويرى نادي الفتح طبقًا لحسابه الرسمي على «تويتر» أن العنزي يُعد أحد حراس المرمى الصاعدين بقوة، ويملك امكانيات عالية، ويمتاز بالتمركز الجديد في الكرات الهوائية والتحرك في التوقيت المحدد للكرة قبل المهاجمين.

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وأبدى العنزي سعادته الغامرة بتوقيع عقد احترافي مع النادي، وقال:«عرفتهم جيداً ولم اتردد في الانتقال النهائي بعد موسم جميل عشته بينهم على سبيل الإعارة».