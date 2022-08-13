القبض على مقيم بحوزته 50 كجم من “الحشيش” بالحريضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته (50) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

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