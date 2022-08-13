اخبار الخليج – 90% الرطوبة العظمى هذه الليلة في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تسجل الرطوبة النسبية ارتفاعًا كبيرًا هذه الليلة تسبب في تدني الرؤية.

ووصلت الرطوبة الى 85٪ مع حلول منتصف الليل ومن المزمع ان تبلغ الرطوبة العظمى 90٪ وذلك بحسب الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات.

وتتسبب الرطوبة في زيادة الشعور بالحر وارتفاع درجة الحرارة المحسوسة الى ما فوق الخمسين درجة، كما تتسبب في ضيق التنفس لدى المصابين بالربو.

وتوقعت ادارة الارصاد الجوية ان يستمر ارتفاع الرطوبة خلال الاسبوع الجاري وان تتراوح درجة الحرارة بين 42 الى 43 درجة. المصدر: محرر الشؤون المحلية

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