تزامناً مع استمرار تنبيهات الرياح.. 3 إرشادات سريعة تحميك من تأثيرات الغبار

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح وإرشادات للوقاية من تأثير الغبار وذلك تزامناً مع استمرار تنبيهات الرياح والأتربة المُثارة على عدة مناطق.

وبيّنت المدينة، أن الغبار يعد من الملوثات البيئية وله أضرار عدة لاحتوائه على جسيمات كالميكروبات وحبوب اللقاح، موضحةً أن طرق الوقاية من الغبار تتضمن الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ بالمنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار بشكل مباشر، والحرص على ارتداء الكمامات وتغييرها بشكل مُستمر.

ودعت مرضى الربو إلى الحرص دائماً على أن يكون بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية معهم، والالتزام باقتناء بخاخ الربو الوقائي في حال وصفه الطبيب لهم، والتوجه إلى أقرب قسم طوارئ في حال اشتد ضيق النفس ولم يستجيبوا للبخاخ.





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Source akhbaar24

