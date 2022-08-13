الكونغرس الأميركي يقر خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة

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أقرّ الكونغرس الأميركي في تصويت نهائي الجمعة خطّة جو بايدن الضخمة للمناخ والصحّة، وهو ما يُمثّل انتصارًا سياسيًا مهمًا للرئيس الديموقراطي قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعيّة حاسمة.

وقد دفَع الديموقراطيّون بغالبيّتهم الضئيلة في مجلس النوّاب باتّجاه إقرار هذه الخطّة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيّام. وهذه الخطّة التي يُفترض أن تضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، لا تزال تحتاج إلى توقيع بايدن لتُصبح قانونًا نافذًا.



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Source akhbaar24

