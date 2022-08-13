عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا يستقبل السفير الأيرلندي المعين لدى المملكة

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دبلن 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، بمقر السفارة، السفير الأيرلندي المعين لدى المملكة جيري كننغهام.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

// انتهى//

01:07ت م

0005 دبلن 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، بمقر السفارة، السفير الأيرلندي المعين لدى المملكة جيري كننغهام.وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.// انتهى//01:07ت م0005 www.spa.gov.sa/2376358 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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