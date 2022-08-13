البريد السعودي يدعو مجدداً لتجاهل الرسائل التي تنتحل شعار وهوية “سبل”

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أعادت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، التذكير بضرورة تجاهل الرسائل الاحتيالية التي تنتحل شعار وهوية “سبل”.

وذكرت المؤسسة في تنويه لعملائها، أن هذه الرسائل الاحتيالية تهدف إلى الحصول على مبالغ مالية كشرط وهمي لاستلام الشحنات.

وأكدت أن عملية الدفع تتم فقط من خلال قنواتها الرسمية، وهي تطبيق “سبل أونلاين” أو الموقع الإلكتروني.



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Source akhbaar24

