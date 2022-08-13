من أنصار ترامب.. مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «FBI» في ولاية أوهايو

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المناطق_وكالات
لقي مسلح مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر من الشرطة الأمريكية، وذلك في أعقاب محاولته لاقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» في ولاية أوهايو الأمريكية.
وقال متحدث باسم الشرطة أن عناصر من «FBI» أبلغتهم بمواصفات المسلح والسيارة التي يستقلها بعد فشل محاولته لاقتحام المكتب، فتمت ملاحقته وتبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة قبل أن يلقي مصرعه، وفقًا لـ«سكاي نيوز».
المسلح كان بحوزته بندقية وقاذف للمسامير ما فعل جرس الإنذار واستجابة عناصر وحدة مسلحة من «FBI»، الأمر الذي دفع المسلح للهرب قبل أن يلقى مصرعه لاحقًا على أيدي قوات الشرطة.
وظهر الشخص المسلح والذي يدعى ريكي شيفر «42 عامًا» في مقطع فيديو قبل عام في تجمع مؤيد للرئيس السابق ترامب في واشنطن في الليلة التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد كشف قبل عدة أيام عن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الهدف من مداهمة محل إقامة ترامب هو البحث عن وثائق رسمية مفقودة حصل عليها ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، وليس للأمر علاقة بالتحقيق الذي تجريه لجنة الكونغرس حول هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول.
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Source almnatiq
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