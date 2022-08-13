شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة الإسماعيلي وفيريرا يرفض طلب الإدارة والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 12 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يطمئن على جاهزية ثنائي الفريق

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الاطمئنان على الجاهزية الفنية للثنائي أيمن حفني وعمر السعيد ثنائي الأبيض خلال مران اليوم الجمعة.

وخاض الزمالك مرانه على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة فى مسابقة كأس مصر، حيث شارك أيمن حفني وعمر السعيد فى جميع الفقرات الخططية، بجانب التقسيمة الفنية وظهرا بصورة جيدة استعدادا للفترة المقبلة.



أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يرفض مناقشة ملف الصفقات قبل نهاية الدوري



أبدى البرتغالى جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، رفضه الحديث عن الصفقات الجديدة أو اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق بنهاية الموسم الجارى.

وطالب فيريرا مجلس إدارة ناديه بضرورة الانتظار حتى نهاية الموسم والتأكد من حسم لقب الدوري، خاصةً أن هناك حالة من التركيز الشديد للفوز به.





أخبار الزمالك اليوم.. فتوح يؤكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي بالكأس

نشر أحمد فتوح، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، صورته خلال المشاركة في تدريب الفريق الذي أقيم مساء اليوم، الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي، بكأس مصر.

وجاء رد اللاعب بعد الإشاعات التي طالته خلال الساعات القليلة الماضية، بتواجده في أحد الأماكن الساحلية وعدم التواجد مع الفريق.