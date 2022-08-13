شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. ظهور الثنائي المصاب في المران وفحص جديد للاعب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم اليوم الجمعة، 12/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها زيارة فيتوريا للنادي وظهور الثنائي المصاب في المران



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. فيتوريا يزور النادي ويجتمع مع سواريش

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على التواجد داخل النادي الأهلي، في إطار زياراته إلى الأندية.

واجتمع بالجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريش فى حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، وتحدثوا عن المرحلة المقبلة.



أخبار الأهلي اليوم.. ثنائي الفريق يعود إلى التدريبات بعد الإصابة

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهور كل من محمد شريف وأحمد عبد القادر ثنائي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاصة بكأس مصر.

وكان محمد شريف تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الضامة فيما يعاني أحمد عبد القادر من تمزق في العضلة الخلفية، ويواصلا التأهيل داخل التتش.





أخبار الأهلي اليوم.. رسائل نارية من سواريش للاعبي الفريق قبل مواجهة المقاصة



وجه البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، تحذير إلى لاعبيه من مفاجآت مباريات كأس مصر قبل مباراتهم ضد المقاصة بدور الستة عشر من البطولة.

وطالب سواريش، بضرورة التعامل مع المباراة بتركيز شديد من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو الفوز والصعود إلى دور الثمانية للبطولة التى يرغب الأهلي فى استعادة لقبها الغائب.



أخبار الأهلي اليوم.. تحديد موعد مشاركة كوكا في التدريبات الجماعية

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، لفحص طبي عقب مباراة المارد الأحمر أمام مصر المقاصة بكأس مصر المقرر لها مساء الأحد على ملعب الأهلي والسلام.

يأتي ذلك من أجل تحديد موقف كوكا من المشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة فى المباريات الرسمية.