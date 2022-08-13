شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد تشعل ثورة لرحيل نجم الفريق.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يطالب العديد من جماهير نادي الاتحاد السعودي رحيل الوافد الجديد عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه في المباريات التحضيرية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

هجوم حاد على طارق حامد.. الجماهير تطالب برحيله

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا عبر منصة "تويتر" حالة هجوم كبيرة على طارق حامد من جانب الجماهير، مُطالبين برحيل اللاعب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

بالإضافة إلى انتقاد الإدارة التي تعاقده مع نجم الزمالك السابق، وعدم البحث عن لاعبين آخرين في أوروبا للتعاقد معهم بمركز خط الوسط بدلًا من طارق حامد.

ولا يزال عدد كبير من الجماهير على موقفهم، بشأن عدم التفريط في خدمات البرازيلي برونو هنريكي لصالح طارق حامد.

وجاء ذلك بعد التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب اللاعب من الرحيل عن “العميد” خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري" صيف 2022".

موعد مباراة اتحاد جدة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يفتتح العميد منافسات الدوري السعودي 2022/2023، بمواجهة أمام العدالة، يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري.

على أن تبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي..

بالتردد.. تعرف على قائمة القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، مباريات الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023، بعد حصولها على حقوق البث البطولة السعودية عن حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

ويأتي تردد SSC كالتالي:-

القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

• القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

‏تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023:-

الجولة الأولى - العدالة.

الجولة الثانية - الإتفاق.

الجولة الثالثة - الرائد.

الجولة الرابعة - الخليج.

الجولة الخامسة - النصر.

الجولة السادسة - الفتح.

الجولة السابعة - ضمك.

الجولة الثامنة - الوحدة.

الجولة التاسعة - الشباب.

الجولة العاشرة - التعاون.

الجولة الحادية عشر - أبها.

الجولة الثانية عشر - الهلال.

الجولة الثانية عشر - الباطن.

الجولة الثالثة عشر - الفيحاء.

الجولة الرابعة عشر - الطائي.