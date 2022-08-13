شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الفتح يعلن التعاقد مع نجم النصر ثلاث مواسم مقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مجلس إدارة نادي الفتح برئاسة سعد العفالق، عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



الفتح يعلن التعاقد مع وليد العنزي من النصر 3 مواسم



وكشف الفتح منذ قليل، عن التعاقد مع وليد العنزي حارس مرمى نادي النصر، لمدة 3 مواسم مقبلة، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وجاء ذلك، بعدما خاض الحارس مع الفتح، موسم على سبيل الإعارة قادما من نادي النصر، حيث خاض لقاء وحيد فقط في دوري المحترفين، ولكنه يملك امكانيات عالية، ويمتاز بالتمركز الجديد في الكرات الهوائية والتحرك في التوقيت المحدد للكرة قبل المهاجمين.



أول تعليق من الحارس بعد التعاقد مع الفتح



وأكد العنزي، على سعادته الغامرة بتوقيع عقد احترافي مع الفتح، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها العام الماضي كانت كافية بالنسبة له للتعرف على رجالات الفتح وتعاملهم والاحترافية الكبيرة التي يدار بها هذا النادي.

وأضاف الحارس الشاب عقب إعلان التعاقد معه: "عرفتهم جيدًا ولم اتردد في الانتقال النهائي بعد موسم جميل عشته بينهم على سبيل الإعارة".

من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحفية أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، منح الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل رحيل عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق بالموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن جارسيا منح إدارة النادي حرية التصرف بعقد لاعب الفريق ‎عبدالفتاح عسيري سواء ببيعه أو إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



جارسيا يُرحب برحيل عبدالفتاح عسيري من النصر

وتابعت: "المدير الفني يرحب برحيل عسيري، في ظل تلقيه عدة عروض لإعارته لموسم واحد لكن راتب اللاعب المرتفع يجعل إتمام رحيله أمرًا صعبًا".



تعاقدات نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية

وعقد النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات، حيث ضم الحارس دافيد أوسبينا، بالإضافة لضم الإيفواري جيسلان كونان، والبرازيلي لويس جوستافو، بالميركاتو الصيفي.

ويستعد العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، لافتتاح الموسم الجديد بمواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.