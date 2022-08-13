شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الهلال يعلن تجديد عقد أهم لاعبي الفريق واستمراره مع الزعيم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، واستمراره داخل صفوف الزعيم بالفترة المقبلة.

وكان البيروفي أندريه كاريلو مرتبط بالرحيل عن صفوف الزعيم بعد التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، بعد حصوله على عدة عروض.



وأكد نادي الهلال خلال بيان رسمي اليوم، عن نجاحه في تجديد عقد البيروفي أندريه كاريلو نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي المقبل.

وحرص النادي على نشر مقطع فيديو للاعب كاريلو، عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجه خلاله رسالة جاءت على النحو التالي:



رسالة كاريلو بعد تجديد عقده وإعلان استمراره مع الزعيم



"أبي، أمي، زوجتي وأبنائي، شاركوني مع الهلال أسعد اللحظات، وشاركتهم الفخر بالمنجزات والبطولات، من أرض كانت بالنسبة لي عنوانًا للحضارة، وعمق الإرث التاريخي".

وأضاف خلال الفيديو: "أصبح الهلال، قصة حب، تتجدد معي في كل يوم وكل مكان، وكل لحظة، أنا هلالي دائمًا وسأبقى هلالي".

وتعاقد الهلال رسميًا مع البيروفي أندريه كاريلو في يوليو 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، بعقد يمتد حتى يونيو 2023.



إنجازات كاريلو مع الهلال السعودي منذ التعاقد معه من بنفيكا



وساهم كاريلو في التتويج بعدة ألقاب مع الفريق، أبرزها لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي "مرتين"، ودوري أبطال آسيا مرتين، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية مرتين.



من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحفية أن الهلال يرغب في الحصول على مبلغ خرافي من أجل الموافقة على رحيل ميشايل ديلجادو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري البرازيلي بالموسم الجديد.

وأفادت التقارير، أن نادي كورنثيانز البرازيلي يرغب في الحصول على توقيع ديلجادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ديلجادو يدخل اهتمامات كورنثيانز البرازيلي

ويرتبط البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل ارتباط اللاعب بعروض برازيلية من أجل التعاقد معه بالميركاتو الصيفي.

وأكد الإعلامي حسن العسيري، أن جماهير نادي كورنثيانز البرازيلي، تطالب بالتفاوض مع الهلال من أجل التعاقد مع ميشايل، خاصة بعد فسخ عقد ويليان لاعب الفريق.



الهلال يطلب 20 مليون دولار للتنازل عن لاعبه



وتابع: "هاميلتون برنارد وكيل اللاعبين البرازيلي، تحدث لصحفي برازيلي، مؤكدًا له أن الهلال لن يسمح بانتقال ميشايل إلا بوصول عرض تبلغ قيمته 20 مليون دولار".

وكان نادي الهلال تعاقد مع ميشايل ديلجادو، في يناير الماضي، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي، في صفقة وصلت سعرها إلى 7.6 ملايين يورو، وبعقد يستمر حتى يونيو 2025.