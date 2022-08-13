شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي فتحي يبلغ التعاون قراره الأخير بشأن مستقبله مع النادي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ابلغ مصطفي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي القرار النهائي بالنسبة له فيما يخص مستقبله مع النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصطفي فتحي يبلغ التعاون قراره الأخير

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن منحت إدارة نادي التعاون لمصطفي فتحي مهلة من أجل العودة إلى تدريبات الفريق والانضمام إلى المعسكر المقام في هولندا وبالتحديد في مدينة ميرلو، قبل ان تقوم الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وبحسب صحيفة “سعودي سبورت” فإن اللاعب قام باخبار الإدارة بأنه لن يتمكن من العودة إلى السعودية ومغادرة مصر بسبب وجود بعض الشروط المتعلقة بأدائه الخدمة العسكرية بعد اكتمال السن القانوني وهو 28 عام.

وأبلغ مصطفي فتحي فريق التعاون بإنه وافق على الانتقال إلى صفوف الأهلي، خاصة أن المارد الأحمر يستعد لتقديم عرض بقيمة 400 ألف دولار من اجل الحصول على خدماته.

مصطفي فتحي لا يرغب بالعودة إلى الزمالك

ولا يرغب مصطفي فتحي في العودة إلى صفوف نادي الزمالك خاصة إنه يعلم مدي متواجده في التشكيل الأساسي صعب بسبب وجود أحمد سيد زيزو الذي يجيد اللعب في الجناح الأيمن، كما أن اللاعب استبعد فكرة الانضمام إلى نادي طلائع الجيش بعد الأقاويل الأخيرة.

أرقام مصطفي فتحي مع التعاون

جدير بالذكر أن مصطفي فتحي قد لعب 12 مباراة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وقد سجل 5 أهداف وقام بصناعة هدفين آخرين، ولعب مباراتين في بطولة دوري أبطال آسيا ومباراة وحيدة في كأس خادم الحرمين الشريفين وقام بصناعة 4 أهداف