خبير أمني يكشف سبب تفجير الإرهابي الشهري لنفسه قبل القبض عليه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المختص في الشأن الأمني اللواء الدكتور بركة الحوشان سبب قيام الإرهابي عبدالله الشهري بتفجير نفسه قبل القبض عليه.

وأوضح الحوشان، خلال مداخلة له مع نشرة النهار على قناة “الإخبارية”، أن سبب تفجير الإرهابي نفسه لأنه لا يريد تسليم نفسه للجهات الأمنية والإدلاء بأي المعلومات.

وأكد أن الإرهابي يعتقد أنه وعاء معلومات يستفاد منه وعندما يفجر نفسه كأنه يمتنع عن عملية التسليم حماية لزملائه الإرهابيين.

وشدد على أن أجهزة الأمن ستظل تطارد المطلوبين ومحاربة مثل هذه الأفكار المتطرفة والتخريبية.

بعد أن أعلنت رئاسة أمن الدولة، مقتل الإرهابي المطلوب منذ 7 أعوام عبدالله بن زايد البكري الشهري، رصد مقطع فيديو تاريخ العمليات الإرهابية التي وقعت في المملكة.

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وعرضت قناة “الإخبارية” أبرز العمليات الإرهابية، وأعداد الضحايا التي وقعت في هذه الأحداث الغادرة، التي بدأت منذ عام 1996م، وهي بترتيب التاريخ كالآتي:

1- تفجير مجمع في الخبر عام 1996، نتج عنه 19 وفاة، و386 إصابة.

2- انفجارات بمجمعات سكنية في الرياض، في عام 2003.

وكانت 3 تفجيرات متتابعة، خلّفت 20 حالة وفاة، وإصابة 194 شخصًا.

3- هجوم إرهابي على حسينية الدالوة في الأحساء.

في عام 2014، تسبب في مقتل 8 أشخاص، وإصابة 9 آخرين.

4- في عام 2015، قتل 15 شخصًا، بينهم 12 رجل أمن.

حين فجّر انتحاري نفسه، مستهدفًا مسجدًا لقوات الطوارئ، في مدينة أبها.

5- تفجير انتحاري في عام 2016، في مسجد بالأحساء.

نتج عنه مقتل 4 بينهم رجلي أمن، وإصابة 18 آخرين.

ووجهت رئاسة أمن الدولة، ضربة أمنية قوية، للإرهابيين، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وكان مقتل الإرهابي عبدالله بن زايد البكري الشهري، رسالة بأنه لن يكون أحدٌ بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله لينال جزاءه الرادع.