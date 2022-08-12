وفاة الممثلة الأمريكية آن هيش بعد فصل أجهزة الإنعاش عنها

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة ديلي ميل اليوم الجمعة أن الممثلة الأمريكية آن هيش توفيت بعد فصل أجهزة الإنعاش عنها، وذلك بعد أسبوع من تعرضها لحادث سيارة في لوس انجليس.

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