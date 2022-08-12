ماكدونالدز تُعيد فتح فروعها في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز، الخميس، أنها قررت إعادة فتح بعض فروعها بشكل تدريجي في أوكرانيا، وتحديدًا في كييف وغرب البلاد، بعدما أُغلقت في 24 فبراير عقب الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت السلسلة الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة في رسالة بعثها الرئيس التنفيذي بول بومروي إلى موظفي الشركة، ونُشرت الخميس، قرارها «اعتماد خطة مرحلية لإعادة فتح بعض الفروع في كييف وغرب أوكرانيا، حيث أعاد عدد من الشركات فتح أبوابه بشكل آمن». وأشارت المجموعة إلى أنها اتخذت هذا القرار «بعد عقد مشاورات ومناقشات مكثفة مع مسؤولين أوكرانيين ومورّدين ومتخصصين في مجال الأمن، وأخذت في الاعتبار طلب الموظفين بالعودة إلى عملهم».

وقال بومروي: «تناقشنا مع موظفي الشركة لفترة طويلة وأعربوا عن رغبتهم الشديدة في العودة إلى العمل ورؤية فروعنا تعيد فتح أبوابها في المناطق التي يمكن اتخاذ هذه الخطوة فيها بأمان ومسؤولية».

وأضاف: «عُزز اقتناعنا خلال الأشهر الأخيرة بأنّ إعادة فتح بعض الفروع من شأنها أن تحمل شعورًا محدودًا لكن مهمًا بالعودة إلى الحياة الطبيعية»، لافتًا إلى أن «المسؤولين الأوكرانيين أشاروا إلى أن الشركات التي تستأنف عملها تسهم في دعم الاقتصاد المحلي والشعب الأوكراني».