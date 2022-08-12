توربينات للطقس القاسي تولّد الكهرباء بغضّ النظر عن اتجاه الرياح

محمد بن مسعود - الدمام - طوّرت (IceWind) توربينات الرياح المصممة لتحمّل الظروف الجوية القاسية. وقد تم تصميم هذه توربينات ليتم تثبيتها في الأماكن النائية على كوكبنا.

وتُعد الرياح العاتية ودرجات الحرارة أقصى الشمال بيئة قاسية للغاية بالنسبة للمنشآت، إذ تحدّ هذه الظواهر الجوية القاسية بشكل كبير من تطور توربينات الرياح في هذه المناطق، لهذا السبب قرّرت IceWind تطوير توربينات قادرة على تحمل هذه الظروف.

تتميز هذه التوربينات بمحور دوران رأسي، وليس أفقيًا، وكون هذه التكنولوجيا ليست جديدة، فإن IceWind قامت بتكييفها لتحمل المناخ القاسي، بحيث يمكنها تحمل سرعات رياح تصل إلى 216 كم/‏‏ساعة.

ونظرًا لأن الدوران مبني حول محور عمودي، فإن توربينات الرياح هذه «تولد» الكهرباء بغضّ النظر عن اتجاه الرياح، بحسب موقع «futura.sciences».

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