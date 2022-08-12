دواء يعمل «كالصاروخ» ويحقق نتائج مذهلة لعلاج السرطان

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12180 السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444
تتوالى الأبحاث والدراسات حول العالم في محاولة للقضاء على مرض السرطان، ويبدو أن الباحثين هذه المرة قد حققوا خطوة إيجابية على طريق حماية الرجال من أكثر السرطانات شيوعًا، وهو سرطان البروستات.
وأشارت نتائج تجارب حديثة إلى أن الدواء -الذي سيحمل اسم «بلوفيكتو»- يمكن أن يُطيل عمر مرضى سرطان البروستات بمعدل أربعة أشهر على الأقل.
ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أعطي الضوء الأخضر لاستعمال الدواء من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، في بريطانيا.
وقال يوهان دي بونو أستاذ طب السرطان التجريبي في معهد أبحاث السرطان بلندن: «إنه تقدم كبير لمجابهة واحد من أكثر السرطانات القاتلة للرجال، كما أنه يمثل علاجًا واعدًا أيضًا لأنواع أخرى من السرطان».
ويستهدف الدواء -الذي تصنعه شركة «نوفارتيس»- بروتينا موجودًا على سطح خلايا سرطان البروستاتا، يسمى (PSMA).
ويعمل العلاج مثل «الصاروخ الموجه»، إذ يتعقب الخلايا السرطانية في الجسم، ويوصل حمولة مشعة لتدميرها. وبحسب جوزيف وولكوت من معهد سرطان البروستات في المملكة المتحدة، فإن «الرجال المصابين بسرطان البروستات في مرحلة متقدمة لديهم خيارات علاج محدودة، وسيفتح بلوفيكتو طريقًا جديدًا بالكامل لنوع أكثر دقة من العلاج الذي يستهدف هذا النوع من السرطان».
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