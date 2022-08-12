محمد بن مسعود - الدمام - صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حزمة من الوثائق السرية أثناء تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا الأمريكية.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه تم مصادرة 20 صندوقا تحوي على صور ووثائق وملاحظات من منزل ترامب. وتضمنت الوثائق التي تم العثور عليها قرار بالعفو عن مستشار ترامب السابق روجر ستون، بالإضافة إلى معلومات عن «الرئيس الفرنسي».
وأضافت أن عدد الوثائق السرية التي تم مصادرتها 11 بلغ مجموعة، من بينها مواد مصنفة على أنها «سرية للغاية»، والتي وفقا للصحيفة، لا يمكن الاحتفاظ بها إلا في «مؤسسات الدولة الخاصة».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الإف بي آي: ضبط «وثائق مصنّفة سرية» خلال تفتيش منزل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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