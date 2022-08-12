اخبار الخليج – الوسط الرياضي يودع المصور زكي الشيخ

محمد بن مسعود - الدمام - فقد الإعلام الرياضي المصور زكي الشيخ، والذي وافاه الأجل المحتوم في منطقة سترة مساء اليوم، أثناء تغطيته موكب عزاء منطقة سترة.
وعرف عن الفقيد تواجده الفعال في الأحداث الرياضية، إذ عمل مع موقع «كووورة» في بداية انطلاقة الموقع الرياضي، ثم عمل مع عدة اتحادات رياضية محلية.
وخيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، ونعاه زملائه ومحبيه، مستذكرين دماثة خلقه ورحابة صدره.
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