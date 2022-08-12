رسميًا.. الهلال يعلن تجديد عقد كاريلو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة، تجديد عقد البيروفي أندريه كاريلو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو للاعب وقال فيه التالي: «أبي، أمي زوجتي وأبنائي شاركوني مع الهلال أسعد اللحظات وشاركتهم الفخر بالمنجزات والبطولات من أرض كانت بالنسبة لي عنوانًا للحضارة ».

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