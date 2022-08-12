منتخب الرماية يودّع منافسات الزوجي المختلط

محمد بن مسعود - الدمام - شارك الراميان سعيد حسن كاظم والرامية مروة بوعركي في منافسات سلاح الشوزن سكيت ضمن مسابقة الزوجي المختلط، ولعب الاثنان ثلاث جولات، وأسفرت نتائجهما عن تحقيق اللاعب سعيد حسن في الجولة الأولى 25 طلقة كاملة، والجولة الثانية 23 طلقة، والثالثة 18 طلقة من أصل 25 طلقة في كل جولة بمجموع 75 طلقة.

أما اللاعبة مروة بوعركي فإنها أحرزت 23 طلقة في الجولة الأولى و18 طلقة في الثانية و23 طلقة في الثالثة من أصل 25 طلقة في كل جولة، بمجموع 66 طلقة. وبناءً على تلك النتائج، لم يتمكن منتخبنا من بلوغ النهائي ليودع المنافسة.

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