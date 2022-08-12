︎ . المناطق_د ب أ استهدفت خمسة صواريخ روسية مدينة زابوريجيا بجنوبى أوكرانيا مساء اليوم الجمعة ، حسبما قال حاكم المنطقة اوليكسندر ستاروخ على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام” وأشار إلى أن حريقا اندلع ودمرت مباني البنية التحتية. وأصيبت امرأة على الأقل ومن المتوقع الحصول على مزيد من المعلومات عن الخسائر البشرية. واحتفظت كييف بالسيطرة على زابوريجيا ، سادس أكبر مدينة في أوكرانيا، وعاصمة منطقة تحمل الاسم نفسه ، منذ بدء الحرب. لكن القوات الروسية تحتل الجزء الجنوبي من المنطقة الإدارية، بما في ذلك محطة الطاقة النووية زابوريجيا ، ثالث أكبر محطة في أوروبا ، والتي يتبادل الروس والأوكرانيون الاتهام بقصفها. وقالت السلطات إن بلدة كراماتورسك في دونباس تعرضت أيضا للقصف مساء اليوم الجمعة. قُتل مدنيان على الأقل وأصيب 13 آخرون. في غضون ذلك ، اعترضت الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخا روسيا في ميكولايف، وفقا لتقارير. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أوكراني: 5 صواريخ روسية تضرب مدينة زابوريجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.