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أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد محترفه البيروفي أندريه كاريلو.

وقال كاريلو خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال عبر “تويتر”: “أصبح الهلال قصة حب، تتجدد معي في كل يوم وكل مكان وكل لحظة، أنا هلالي وسأبقى”.

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا. الهلال يُعلن تجديد عقد “كاريلو” (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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